L'ex ad di Fs, condannato a 5 anni, ha ottenuto il via libera dal giudice di sorveglianza per la detenzione domiciliare. Si era costituito lo scorso 26 giugno dopo la decisione della Cassazione che aveva reso definitiva la sentenza, dal 3 novembre ha lasciato il carcere di Orvieto per scontare la condanna a casa, a Roma. Il legale dell'ex manager: "Riconosciute le esigenze di tutela della salute" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha lasciato il carcere di Orvieto e ora sta scontando agli arresti domiciliari, a Roma, la condanna a cinque anni per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Il provvedimento è stato disposto dal giudice di sorveglianza nei giorni scorsi. Moretti, che ha compiuto 73 anni lo scorso 29 ottobre, si era costituito nell'istituto penitenziario umbro il 26 giugno scorso. La notizia è riportata oggi dal 'Quotidiano nazionale'.

La decisione dopo le rischieste degli avvocati della difesa La decisione arriva dopo le richieste presentate dai legali dell'ex manager, che avevano invocato la possibilità di eseguire la pena presso la propria abitazione in ragione dell'età del loro assistito. La normativa prevede infatti, a determinate condizioni e in assenza di specifici presupposti ostativi, la possibilità per i detenuti ultrasettantenni di scontare la pena in regime domiciliare. "Il provvedimento che ha disposto i domiciliari per l'ingegnere Mauro Moretti riconosce le esigenze di tutela della salute: è dimagrito 15 chili ed è molto deperito", ha detto la legale dell'ex manager, Ambra Giovene. "L'ingegnere - ha aggiunto Giovene - è stato ammesso alla detenzione domiciliare sul presupposto di un comportamento carcerario ineccepibile. Al plurisettantenne l'ordinamento presta dovuta attenzione in assenza di cause ostative".

Condannato per la strage del disastro ferroviario del 2009 La vicenda giudiziaria riguarda il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, quando il deragliamento di un treno merci carico di gas Gpl provocò una violenta esplosione e un incendio che investì la zona della stazione e le abitazioni circostanti. Il bilancio fu di 32 morti e oltre cento feriti. Moretti era stato condannato in primo grado a sette anni di reclusione, pena confermata in appello e successivamente ridotta a cinque anni dalla Corte di Cassazione nel giugno scorso. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per altri dieci imputati, mettendo fine a un procedimento giudiziario durato 17 anni. Le accuse di incendio e omicidio colposo plurimo erano state dichiarate prescritte, mentre è rimasta la condanna per disastro ferroviario. Nelle motivazioni della sentenza, la Cassazione aveva sottolineato il contributo causale dei diversi imputati alla tragedia, evidenziando la straordinaria gravità delle conseguenze delle condotte contestate.