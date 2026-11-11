Il riconoscimento approda a Lecce per la sua terza edizione, celebrando studiosi, divulgatori e giovani ricercatori impegnati nella valorizzazione della storia italiana. Tra i premiati del 2026 figurano Giuseppe Monsagrati, Massimo Baioni, Virman Cusenza e Mariangela Landi. La cerimonia si terrà il 13 novembre al Polo Biblio-Museale - Ex Convitto Palmieri ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo Roma e Milano, sarà Lecce a ospitare la terza edizione del Premio Nazionale Risorgimento, promosso dall'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Lecce. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà venerdì 13 novembre 2026 alle 17.30 presso il Polo Biblio-Museale – Ex Convitto Palmieri, in Piazzetta Giosuè Carducci. Nato per valorizzare gli studi sul Risorgimento e sulla storia dell'Italia contemporanea, il Premio si è progressivamente affermato come uno dei riconoscimenti più autorevoli nel panorama degli studi storici italiani. Oltre alla ricerca accademica, l'iniziativa punta a valorizzare anche la divulgazione e le attività che contribuiscono a mantenere viva la memoria storica del Paese.

Un riconoscimento sempre più autorevole Le precedenti edizioni hanno già visto tra i premiati figure di assoluto rilievo della storiografia italiana e internazionale, come Catherine Brice, Alberto Mario Banti, Maurizio Isabella e Lucy Riall, studiosi che hanno contribuito a rinnovare l'interpretazione del Risorgimento. Spazio anche alla divulgazione storica, con riconoscimenti assegnati al giornalista Dino Messina e a Rai Storia, a testimonianza della volontà di avvicinare il grande pubblico ai temi della storia nazionale.

I vincitori dell'edizione 2026 L'edizione 2026 premia quattro personalità rappresentative di differenti generazioni, approcci di ricerca e modalità di racconto della storia nazionale.

Premio alla carriera: Giuseppe Monsagrati Il Premio alla carriera è stato assegnato a Giuseppe Monsagrati, già professore all'Università di Roma e tra i maggiori studiosi del Risorgimento italiano. Autore di importanti ricerche sulla Repubblica Romana del 1849, su Giuseppe Mazzini e sulla cultura politica del movimento nazionale, Monsagrati ha dedicato una parte fondamentale della propria attività scientifica allo studio delle idee, degli uomini e delle vicende che hanno accompagnato il processo unitario. Di particolare rilievo il suo contributo all'Edizione nazionale degli scritti di Mazzini.

Premio speciale della giuria: Massimo Baioni Il Premio speciale della giuria è stato assegnato a Massimo Baioni, storico del Risorgimento e dell'Italia contemporanea, che ha dedicato studi fondamentali ai processi di costruzione della memoria pubblica dell'unificazione nazionale. Attraverso l'analisi di musei, monumenti, celebrazioni e simboli civili, Baioni ha approfondito il modo in cui il Risorgimento è stato raccontato, rappresentato e trasmesso alle generazioni successive, contribuendo a rinnovare profondamente gli studi sul tema.

Premio per la divulgazione storica: Virman Cusenza Il Premio per la divulgazione storica è stato assegnato a Virman Cusenza, giornalista, già direttore del Mattino e del Messaggero e autore del volume L'altro Garibaldi, pubblicato da Mondadori. Il libro propone un ritratto originale e meno conosciuto dell'Eroe dei Due Mondi, concentrandosi soprattutto sul Garibaldi privato, sull'uomo di Caprera, sulle sue attività agricole e sulla sua vita lontano dai campi di battaglia e dalle grandi imprese politiche e militari. Un approccio che unisce rigore storico e capacità narrativa, rendendo la storia accessibile a un pubblico ampio.

Libro dell'anno 2026: Mariangela Landi Il Premio per il libro dell'anno è stato conferito a Mariangela Landi, giovane studiosa e autrice di una ricerca dedicata alla legge Pica, pubblicata dall'editore Viella. Il volume affronta uno dei passaggi più delicati e controversi della storia dell'Italia postunitaria: la legislazione eccezionale adottata per contrastare il brigantaggio e le sue implicazioni politiche, giuridiche e istituzionali. Con questo riconoscimento, la giuria ha voluto valorizzare un contributo di ricerca che affronta un nodo cruciale della costruzione dello Stato unitario e, al tempo stesso, incoraggiare una nuova generazione di storici, capace di interrogare con strumenti e sensibilità rinnovati i problemi della storia nazionale.

Le parole del direttore dell'Istituto "Il Premio Nazionale Risorgimento – dichiara Alessandro Campi, Direttore dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano – è nato con un'ambizione precisa: riconoscere e valorizzare il lavoro di quanti contribuiscono, con le loro ricerche e le loro pubblicazioni, a rinnovare la conoscenza di una stagione fondamentale della nostra storia nazionale. Il Risorgimento non è un capitolo chiuso del nostro passato, né una vicenda da affidare esclusivamente alla memoria celebrativa. È un grande laboratorio storico, politico e culturale, che continua a offrire interrogativi e spunti di riflessione per comprendere la formazione dell'Italia contemporanea, le sue conquiste e le sue contraddizioni. Con questo Premio vogliamo dare visibilità tanto ai grandi maestri della storiografia quanto alle nuove generazioni di studiosi, senza dimenticare il ruolo essenziale di una divulgazione seria, documentata e capace di raggiungere il pubblico più ampio. La qualità dei premiati di quest'anno, come di quelli delle precedenti edizioni, conferma che gli studi risorgimentali rappresentano ancora oggi un settore vitale e innovativo della ricerca storica. Il nostro obiettivo è contribuire a rafforzare questa vitalità, nella convinzione che una conoscenza critica e consapevole del passato nazionale sia una risorsa indispensabile anche per la vita civile e democratica del presente".

Un ponte tra ricerca, memoria e divulgazione La scelta dei quattro premiati conferma la particolare fisionomia del Premio Nazionale Risorgimento, che intende tenere insieme differenti dimensioni del lavoro storico: la ricostruzione scientifica del passato, lo studio delle sue rappresentazioni pubbliche, la divulgazione rivolta a un pubblico non specialistico e il sostegno alle nuove generazioni di ricercatori. L'iniziativa si inserisce nell'attività dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, fondato nel 1935 e impegnato da oltre novant'anni nella ricerca, conservazione e diffusione del patrimonio storico legato alla costruzione dell'Italia contemporanea.