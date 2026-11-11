I giudici hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione così come sollecitato dalla Cassazione. Nel primo processo di appello l'imputato aveva visto ridursi la pena a 24 anni e 8 mesi, dopo la condanna all'ergastolo in primo grado

La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Costantino Bonaiuti per il femminicidio della ex compagna, l'avvocata Martina Scialdone, uccisa da un colpo di arma da fuoco il 13 gennaio del 2023 all'esterno di un ristorante nella zona dell'Appio Latino. I giudici, accogliendo la richiesta del pg, ha riconosciuto all'imputato l'aggravante della premeditazione così come sollecitato dalla Cassazione che aveva rinviato il procedimento - facendo passare in giudicato la responsabilità penale di Bonaiuti - dopo un primo processo di appello in cui l'imputato aveva visto ridursi la pena a 24 anni e 8 mesi, dopo la condanna all'ergastolo in primo grado.