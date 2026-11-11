Durante il processo per la morte di Ramona Rinaldi, 39 anni, trovata impiccata nel bagno di casa a Veniano, nel Comasco, il 21 febbraio 2025, il compagno ha confessato di averla uccisa. "Voglio dichiararmi colpevole e fare le mie scuse alla famiglia, ai parenti, a tutti", ha detto Daniele Re, 35 anni, compagno della ragazza, al termine dell'istruttoria dibattimentale che si è tenuta a Como.

La confessione

"Verso l'una di notte mi sono svegliato, l'ho raggiunta in cucina, l'ho abbracciata e mi sono messo a piangere molto forte. Quando l'ho lasciata non si muoveva più. Poi ho un po' coperto quello che era successo", ha detto Re, che fino ad oggi si era sempre dichiarato innocente. La pm Antonia Pavan ha chiesto un supplemento di perizia psichiatrica per l'uomo per valutarne la capacità di intendere e di volere. La Corte d'Assise ha accolto l'istanza e rinviato il processo al 2 dicembre.