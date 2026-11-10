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Terremoto a Cosenza, scossa di magnitudo 3.5 a Cerisano

Cronaca

Il sisma è stato registrato a 9 km di profondità ed è stato avvertito dalla popolazione: diverse persone sono scese in strada. In corso verifiche per eventuali danni

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Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 8:38 con epicentro nell'area di Cerisano e nelle zone limitrofe. Il sisma - che è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma - ha avuto una magnitudo di 3.5 ed è avvenuto a 9 km di profondità. Tanta paura e apprensione. Diverse persone sono scese in strada. In corso le verifiche per accertare eventuali danni.

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Ipa/Protezione Civile

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Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile

Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici

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