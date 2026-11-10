Terremoto a Cosenza, scossa di magnitudo 3.5 a Cerisano

Il sisma è stato registrato a 9 km di profondità ed è stato avvertito dalla popolazione: diverse persone sono scese in strada. In corso verifiche per eventuali danni

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 8:38 con epicentro nell'area di Cerisano e nelle zone limitrofe. Il sisma - che è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma - ha avuto una magnitudo di 3.5 ed è avvenuto a 9 km di profondità. Tanta paura e apprensione. Diverse persone sono scese in strada. In corso le verifiche per accertare eventuali danni.