Le statistiche Istat 2025 raccontano come le famiglie della Penisola hanno deciso di chiamare figli e figlie, tra conferme, qualche sorpresa e differenze tra regioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sofia da una parte, Leonardo dall’altra. Non si può dire che le statistiche pubblicate dall’Istat sui nomi più scelti per i nuovi nati nel 2025 siano una sorpresa. Perchè la coppia più gettonata dello scorso anno è la stessa dell’anno precedente, ovvero la medesima che si conferma al vertice ininterrottamente dal 2018. Vediamo più nel dettaglio come le famiglie tricolori hanno scelto di chiamare le proprie figlie e i propri figli, quali differenze ci sono tra le regioni del Paese e come sono cambiate le scelte in questo ultimo quarto di secolo.

Le top ten Sofia e Leonardo, si diceva. Si confermano anche nel 2025 al primo posto dei nomi per femmine e maschi con, rispettivamente, 4.389 e 5.895 registrazioni all’anagrafe. Una stabilità al vertice che si estende al podio di entrambe le graduatorie. Sia Aurora e Ginevra che Edoardo e Tommaso confermano le rispettive posizioni rispetto al 2024.

Le new entry Anche per quanto riguarda il resto della graduatoria non ci sono grandi cambiamenti a confronto con l’anno precedente. In campo femminile si registra il sorpasso di Beatrice, che conquista la quinta posizione, nei confronti di Giulia, che scende in sesta. Da segnalare inoltre che Camilla fa il suo ingresso in top 10 a scapito di Emma. Sul fronte maschile, non ci sono nuove entrate, ma si fa notare la caduta di Mattia che in un anno passa dal quarto al settimo posto. Sofia al nord, Giulia al Sud L’Italia, lo sappiamo, non è tutta uguale e anche per quanto riguarda i nomi le differenze regionali non mancano. E così se, tra le femmine, Sofia conquista il primato nella maggior parte delle regioni del Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia), Giulia mantiene la sua roccaforte nelle regioni meridionali (Calabria, Basilicata, Puglia). Fa eccezione la Sicilia dove si impone Sofia. Ginevra e Aurora, invece, risultano più popolari al Centro, mentre Matilde, primeggia in Liguria, Vittoria in Campania e Beatrice in Sardegna.

Francesco resiste al Sud Situazione frastagliata anche nel campo maschile. Leonardo primeggia in una parte del Nord (Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento), mentre in Veneto condivide il primato con Tommaso e in Friuli-Venezia Giulia con Edoardo. Quanto a quest’ultimo, è al primo posto in Piemonte e Liguria e in quasi tutto il Centro, a eccezione dell’Umbria dove cede il passo a Tommaso. Francesco continua invece a essere il nome preferito in una buona parte del Sud mentre in Campania (Antonio) e Sicilia (Giuseppe) prevalgono le tradizioni regionali.

La scalata di Sofia parte da lontano I nomi sono, tra le altre cose, lo specchio del tempo. E con il tempo la loro popolarità cambia. Perché se è vero che Sofia guida la classifica feminile ininterrottamente dal 2010, vale a dire da 16 anni, c’è stato un tempo neanche troppo lontano in cui non era neanche nella top 10. La sua prima comparsa nell’élite dei nomi italiani risale infatti al 2002. Da quel momento la sua ascesa è stata irresistibile e il suo primato ha resistito all’assalto di diversi contendenti, come Giulia, Aurora e Ginevra.