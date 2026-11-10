La Procura di Livorno ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sul disastro della Moby Prince , avvenuto il 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno e costato la vita a 140 persone. A renderlo noto è la stessa Procura. L'indagine, aperta a carico di ignoti, ipotizzava il reato di strage dolosa ed era stata avviata dopo il deposito della relazione conclusiva della seconda Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato sulle cause della tragedia, presentata l'11 dicembre 2017.

Le criticità emerse dalla Commissione d'inchiesta

La relazione della Commissione parlamentare aveva evidenziato diverse criticità, errori e omissioni nelle precedenti ricostruzioni dei fatti, spingendo la Procura di Livorno ad avviare una nuova indagine per fare luce sulle cause del disastro. L'inchiesta era stata aperta contro ignoti con l'ipotesi di strage dolosa. La richiesta di archiviazione dovrà ora essere valutata dal giudice per le indagini preliminari.

Già archiviata l'indagine sulle possibili matrici mafiose o terroristiche

La Procura di Livorno ha inoltre ricordato che è già stata archiviata l'inchiesta condotta parallelamente dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che aveva approfondito l'eventuale coinvolgimento della criminalità organizzata o di gruppi terroristici nella tragedia. Secondo quanto comunicato dalla Procura, le indagini avevano avuto esito negativo, portando alla richiesta di archiviazione del 3 dicembre 2024. Il provvedimento è stato accolto dal gip di Firenze con decreto del 27 febbraio 2025.