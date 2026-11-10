Bancarotta, Irene Pivetti rinviata a giudizio a Roma

Il capo d'imputazione

In base al capo di imputazione, sia Pivetti sia il liquidatore "sottraevano e distruggevano, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, gran parte dei libri e le scritture contabili e sociali della fallita Società di servizi per la Cina in liquidazione". Pivetti e il coimputato, è stato spiegato, "nel solo anno 2015", avrebbero distratto la somma di quasi 34mila euro "mediante giroconti, bonifici e prelievi" in favore della stessa Pivetti. L'ex presidente della Camera inoltre, avrebbe anche distratto "in proprio favore, mediante giroconti, bonifici e prelievi non assistiti da alcuna giustificazione causale nel solo anno 2014" la somma di circa 2.800 euro.