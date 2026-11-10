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Bancarotta, Irene Pivetti rinviata a giudizio a Roma

Cronaca
©Ansa

La decisione è arrivata in relazione al fallimento della Società di servizi per la Cina. Con Pivetti citato a giudizio anche il liquidatore della società, per gli anni dal 2015 al 2019, ritenuto dalla procura una "mera testa di legno"

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È stato predisposto il rinvio a giudizio a Roma per l'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, con l'accusa di bancarotta fraudolenta. La decisione è arrivata in relazione al fallimento della Società di servizi per la Cina. L'ex parlamentare è stata amministratrice della società fino al 2015. Con Pivetti, citato a giudizio anche il liquidatore della società per gli anni dal 2015 al 2019, ritenuto dalla procura una "mera testa di legno". 

Il capo d'imputazione

In base al capo di imputazione, sia Pivetti sia il liquidatore "sottraevano e distruggevano, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, gran parte dei libri e le scritture contabili e sociali della fallita Società di servizi per la Cina in liquidazione". Pivetti e il coimputato, è stato spiegato, "nel solo anno 2015", avrebbero distratto la somma di quasi 34mila euro "mediante giroconti, bonifici e prelievi" in favore della stessa Pivetti. L'ex presidente della Camera inoltre, avrebbe anche distratto "in proprio favore, mediante giroconti, bonifici e prelievi non assistiti da alcuna giustificazione causale nel solo anno 2014" la somma di circa 2.800 euro. 

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