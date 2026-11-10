Cinisello, auto in fuga si schianta a Monza: ferite madre e figlia

L'incidente è avvenuto al termine di un inseguimento iniziato a Cinisello Balsamo, dove un'auto con a bordo tre uomini di nazionalità peruviana non si sarebbe fermata all'alt dei carabinieri. La fuga si è conclusa in via Borgazzi, a Monza, con un violento impatto frontale contro la vettura sulla quale viaggiavano madre e figlia. Entrambi i mezzi si sono ribaltati.

L'arresto dopo l'incidente

Dopo lo schianto, uno degli uomi a bordo dell'auto ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato bloccato dai militari. Un 38enne è stato arrestato per la fuga pericolosa ed è stato denunciato anche per lesioni personali stradali e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza. Un secondo uomo, un 17enne, è stato identificato ed è ricoverato in ospedale, mentre il terzo uomo, privo di documenti, resta in attesa di essere identificato.