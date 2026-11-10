Cinisello, auto in fuga si schianta a Monza: ferite madre e figlia

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Cinisello Balsamo, auto in fuga si schianta con un'altra a Monza: ferite madre e figlia

Cronaca
©Ansa

Si conclude con un violento scontro frontale la fuga di un'auto che non si era fermata a un controllo dei carabinieri. Ricoverata in gravi condizioni una donna di 54 anni, mentre la figlia di 24 è stata dimessa. Arrestato il conducente del mezzo

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Una donna di 54 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere rimasta coinvolta in un violento scontro frontale a Monza. Nell'incidente è rimasta ferita anche la figlia di 24 anni, successivamente dimessa con 35 giorni di prognosi.

L'inseguimento da Cinisello Balsamo

L'incidente è avvenuto al termine di un inseguimento iniziato a Cinisello Balsamo, dove un'auto con a bordo tre uomini di nazionalità peruviana non si sarebbe fermata all'alt dei carabinieri. La fuga si è conclusa in via Borgazzi, a Monza, con un violento impatto frontale contro la vettura sulla quale viaggiavano madre e figlia. Entrambi i mezzi si sono ribaltati. 

L'arresto dopo l'incidente

Dopo lo schianto, uno degli uomi a bordo dell'auto ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato bloccato dai militari. Un 38enne è stato arrestato per la fuga pericolosa ed è stato denunciato anche per lesioni personali stradali e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza. Un secondo uomo, un 17enne, è stato identificato ed è ricoverato in ospedale, mentre il terzo uomo, privo di documenti, resta in attesa di essere identificato.

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