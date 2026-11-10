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Cronaca

I genitori sorvegliano, i figli restano intrappolati online

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Otto genitori su dieci monitorano le attività online dei più giovani e soltanto un adolescente su cinque ritiene di saper gestire consapevolmente il proprio rapporto con la tecnologia. Due indagini promosse da Xiaomi e UNICEF Italia raccontano la distanza tra le percezioni degli adulti e le difficoltà dei ragazzi. E confermano che la sicurezza digitale non può essere soltanto una questione di divieti e filtri

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