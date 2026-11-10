I genitori sorvegliano, i figli restano intrappolati online

Otto genitori su dieci monitorano le attività online dei più giovani e soltanto un adolescente su cinque ritiene di saper gestire consapevolmente il proprio rapporto con la tecnologia. Due indagini promosse da Xiaomi e UNICEF Italia raccontano la distanza tra le percezioni degli adulti e le difficoltà dei ragazzi. E confermano che la sicurezza digitale non può essere soltanto una questione di divieti e filtri