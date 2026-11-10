Documentario su Michela Murgia: parte il crowdfunding con Banca Etica

Parte la raccolta fondi per "Michela", il documentario dedicato alla scrittrice e attivista sarda diretto da Sophie Chiarello e scritto insieme a Monica Zapelli. Il progetto punta a raccontare le radici, il pensiero e l'impegno civile di Murgia attraverso un viaggio tra Sardegna e Roma ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Al via sulla piattaforma Produzioni dal Basso, attraverso il network di Banca Etica, la campagna di raccolta fondi per finanziare la produzione di "Michela", il documentario dedicato alla vita, alle opere e al pensiero di Michela Murgia. Il progetto è diretto dalla regista Sophie Chiarello e scritto insieme a Monica Zapelli, entrambe vincitrici di David di Donatello e Nastri d'Argento.

Vita privata e impegno civile Promosso da Ruvido Produzioni, il documentario intende ripercorrere il percorso intimo e intellettuale della scrittrice e attivista sarda, dai luoghi d'origine in Sardegna fino alla sua ultima casa a Roma, esplorando le relazioni, i legami d'affetto e le battaglie che hanno reso la sua voce un punto di riferimento per il dibattito contemporaneo. "'Michela' è il tentativo di comprendere come Michela Murgia sia diventata la figura che tutti conosciamo, partendo dalla sua terra d'origine per arrivare a quell'ultima finestra romana su cui posava lo sguardo", dichiara la regista Sophie Chiarello. "Non cerchiamo un ritratto celebrativo, ma la testimonianza di una vita viva, che continua a interrogare il nostro presente e a proiettarsi nel futuro".

La raccolta fondi Il progetto ha già ottenuto il riconoscimento e il sostegno della Sardegna Film Commission, dell'Emilia-Romagna Film Commission e di Lavazza, ma non ha ricevuto i contributi del Ministero della Cultura. "La mancata concessione dei fondi da parte del Ministero della Cultura non ci ha fermati: abbiamo scelto di non rinunciare a questa storia", sottolinea Marco Miana di Ruvido Produzioni. "Per iniziare le riprese abbiamo deciso di fare appello a una dimensione collettiva, coinvolgendo la community di Banca Etica e chiunque abbia letto, stimato e condiviso il coraggio intellettuale di Michela. Vogliamo che questo film nasca dal basso, esattamente nello spirito con cui Michela costruiva comunità".