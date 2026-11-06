Quando al pronto soccorso non viene riconosciuta la violenza di genere

Quante volte deve tornare una donna al pronto soccorso prima che la violenza venga riconosciuta? Più di quattro, nel 64% dei casi analizzati in una ricerca dell’università di Torino, che mostra quanto sia difficile riconoscere la violenza di genere nei pronto soccorso, soprattutto quando non lascia segni fisici evidenti
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Aggiungi Sky Insider,
con gli sconti paghi uguale.
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi