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Cronaca

Quando al pronto soccorso non viene riconosciuta la violenza di genere

Donata Columbro

Donata Columbro
©Getty

Quante volte deve tornare una donna al pronto soccorso prima che la violenza venga riconosciuta? Più di quattro, nel 64% dei casi analizzati in una ricerca dell’università di Torino, che mostra quanto sia difficile riconoscere la violenza di genere nei pronto soccorso, soprattutto quando non lascia segni fisici evidenti

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