Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Novara, si finge carabiniere per truffare anziano: arrestato

Cronaca

52enne bloccato in fuga con i beni sottratti con l'inganno a un 79enne a cui aveva fatto credere che la sua auto era coinvolta in una rapina

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Si è finto carabiniere e dopo aver contattato un anziano 79enne facendogli credere che la sua automobile fosse coinvolta in una rapina, un 52enne si è presentato nell'abitazione dell'uomo con il pretesto di un accertamento sui suoi beni. Approfittando di un attimo di distrazione, l'uomo si è impossessato di diversi monili in oro e della somma di 1.225 euro in contanti, dandosi immediatamente alla fuga ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri di Borgomanero, nel novarese.  I militari insospettiti dalla vista dell'uomo che correva in strada senza apparente motivo, lo hanno bloccato proprio mentre la centrale riceveva la richiesta di soccorso telefonico da parte dell’anziano. La perquisizione personale ha consentito di recuperare l'intera refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario. I due telefoni cellulari, in uso al presunto truffatore, sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e successivamente trasferito in carcere a Novara a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, allerta rossa in Sardegna, gialla a Palermo. Le previsioni

Cronaca

Il maltempo, in queste ore, sarà concentrato specialmente sulle Isole. In Sardegna è prevista...

Ubriaco alla guida di uno scuolabus nel Bresciano, ritirata la patente

Cronaca

L'episodio è avvenuto mercoledì 4 novembre, intorno a mezzogiorno, in un comune della Valle...

Torino, scontri dopo sgombero Askatasuna: 16 misure cautelari

Cronaca

I militanti antagonisti sono indagati, a vario titolo, per reati commessi durante la...

Novara, si finge carabiniere per truffare anziano: arrestato

Cronaca

52enne bloccato in fuga con i beni sottratti con l'inganno a un 79enne a cui aveva fatto credere...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Il risultato delle elezioni di midterm americane domina le aperture dei quotidiani in edicola...

16 foto

Cronaca: i più letti