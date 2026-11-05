Novara, si finge carabiniere per truffare anziano: arrestato

Si è finto carabiniere e dopo aver contattato un anziano 79enne facendogli credere che la sua automobile fosse coinvolta in una rapina, un 52enne si è presentato nell'abitazione dell'uomo con il pretesto di un accertamento sui suoi beni. Approfittando di un attimo di distrazione, l'uomo si è impossessato di diversi monili in oro e della somma di 1.225 euro in contanti, dandosi immediatamente alla fuga ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri di Borgomanero, nel novarese. I militari insospettiti dalla vista dell'uomo che correva in strada senza apparente motivo, lo hanno bloccato proprio mentre la centrale riceveva la richiesta di soccorso telefonico da parte dell’anziano. La perquisizione personale ha consentito di recuperare l'intera refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario. I due telefoni cellulari, in uso al presunto truffatore, sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e successivamente trasferito in carcere a Novara a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.