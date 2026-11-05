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Cronaca

Denatalità e cura delle madri: quanto si sottovaluta il postpartum?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Mentre il dibattito pubblico si concentra sul calo delle nascite, resta in secondo piano ciò che accade dopo il parto. Tra servizi insufficienti, lavoro di cura che ricade sulle donne e professioniste spesso precarie, Marika Novaresio di Mater Impresa racconta a Sky Tg24 uno degli aspetti più sottovalutati della crisi demografica in Italia

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