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Ubriaco alla guida di uno scuolabus nel Bresciano, ritirata la patente

Cronaca

L'episodio è avvenuto mercoledì 4 novembre, intorno a mezzogiorno, in un comune della Valle Sabbia. A insospettire gli agenti è stato il comportamento anomalo del conducente, che ha spinto la pattuglia a fermare il mezzo e sottoporre l'uomo all'alcoltest prima che entrasse in servizio

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Si stava dirigendo verso la scuola per caricare i bambini e iniziare il servizio di trasporto quando è stato fermato prima che potesse farli salire a bordo. Un autista di scuolabus è stato intercettato dalla Polizia locale della Valle Sabbia mentre era alla guida con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito. L'episodio è avvenuto mercoledì 4 novembre, intorno a mezzogiorno, in un comune della Valle Sabbia, nel Bresciano. A insospettire gli agenti è stato il comportamento anomalo del conducente, che ha spinto la pattuglia a fermare il mezzo e sottoporre l'uomo all'alcoltest. L'esito ha confermato i sospetti, facendo emergere un tasso di alcol nel sangue quasi triplo rispetto alla soglia consentita. Per l'autista è scattato il ritiro della patente. La ditta che effettua il servizio ha provveduto a mettere a disposizione un altro conducente, consentendo così di garantire il trasporto dei bambini senza disagi per le famiglie. 

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