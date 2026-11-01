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Ancona, parte un colpo di pistola: poliziotta ferita in questura

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L'incidente è avvenuto nella zona dei bagni comuni all'interno della questura, dove l'agente è rimasta ferita all'addome. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe partito forse accidentalmente. La poliziotta è stata quindi trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette, dove è stata sottoposta a un'operazione chirurgica ed è attualmente in prognosi riservata

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Un'agente di polizia è rimasta ferita da un colpo di pistola partito, forse accidentalmente, all'interno della questura di Ancona. L'incidente è avvenuto nella zona dei bagni comuni all'interno della struttura, nell'area delle camerate. La poliziotta, ferita all'addome, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stata sottoposta a un'operazione chirurgica ed è attualmente in prognosi riservata. Nel frattempo, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica sullo sparo e chiarire la vicenda. 

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