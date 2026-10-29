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Terrorismo, progettava attentati a sinagoghe e moschee: un arresto a Milano

Cronaca
©Ansa

Indagato un 22enne per il reato ex art. 270-quinquies del codice penale che punisce l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. I carabinieri gli hanno trovato materiale di auto addestramento con finalità terroristiche

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Un 22enne è stato arrestato dai Carabinieri su ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Milano perché “era intenzionato ad eseguire un attentato in una sinagoga e in un luogo di preghiera islamica dell'hinterland milanese, dopo aver pianificato nei minimi dettagli le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi e la modifica di armi da sparo" . Nei suoi device sono stati trovati "contenuti suprematisti, accelerazionisti, negazionisti della shoah e xenofobi". Per questo è indagato per il reato ex art. 270-quinquies del codice penale che punisce l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. 

Le indagini

Secondo quanto reso noto dai Carabinieri, dall'analisi dei dispositivi del 22enne emerge "l'attività dell'indagato nel costante auto addestramento con finalità terroristiche, nel reperimento di sostanze chimiche atte a confezionare ordigni, nonché nella divulgazione e condivisione di materiale di propaganda e istigazione a delinquere (proclami ideologici con denominazione di "testamento", scritti e pensieri di Anders Breivik, terrorista autore delle stragi in Oslo e Utoya (Nor) nel 2011) con contenuti suprematisti, accelerazionisti, negazionisti della shoah e xenofobi".    

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