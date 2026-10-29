Terrorismo, progettava attentati a sinagoghe e moschee: un arresto

Un 22enne è stato arrestato dai Carabinieri su ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Milano perché “era intenzionato ad eseguire un attentato in una sinagoga e in un luogo di preghiera islamica dell'hinterland milanese, dopo aver pianificato nei minimi dettagli le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi e la modifica di armi da sparo" . Nei suoi device sono stati trovati "contenuti suprematisti, accelerazionisti, negazionisti della shoah e xenofobi". Per questo è indagato per il reato ex art. 270-quinquies del codice penale che punisce l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.