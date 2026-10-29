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Cronaca

Tornare e restare a Norcia: essere giovani tra le ferite del terremoto

Pina Esposito

Pina Esposito

©Getty

Sono un’ottantina ma sperano di crescere ancora. Hanno tra i 16 e i 35 anni e in comune hanno la città di origine: Norcia. E in un viaggio attraverso le terre ferite dal terremoto del 2016, non possono essere ignorati. Perché non sono rimasti a guardare, anzi. Si sono messi in gioco, hanno scelto di fare la loro parte, consapevoli che dalle macerie devono anzitutto poter rinascere le comunità. Hanno deciso quindi di contribuire in maniera attiva al recupero sociale e culturale della città

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