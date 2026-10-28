Venezia, morso da cane in un bar: insegue proprietari e li fa fermare

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Venezia, morso da un cane in un bar: insegue proprietari e li fa bloccare dai carabinieri

Cronaca
©Getty

L'episodio raccontato da un assistente universatario di Chioggia che era in un locale del Lido di Venezia. "Era di proprietà di una coppia di austriaci, era senza museruola e con il guinzaglio a terra". Dopo l’aggressione i proprietari si sono allontanti e l'uomo ha dovuto chiedere l’intervento dei Carabinieri, a cui ha presentato denuncia per lesioni

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Aggredito da un cane in un bar del Lido di Venezia, che lo ha morso alla gamba mentre usciva dal bagno. È quanto ha raccontato un assistente universitario di Chioggia, che, vittima dell'incidente, è stato costretto poi a rintracciare i proprietari dell'animale per farli identificare dai carabinieri.

Il racconto

"Dentro il locale c'era una coppia di austriaci che aveva due cani Amstaff, entrambi senza museruola e col guinzaglio appoggiato a terra", racconta. "Sono andato in bagno e quando sono uscito, uno dei due cani, quello più grosso, senza motivo mi ha aggredito e mi ha morso alla gamba destra. I proprietari sono scappati, ma li ho rintracciati immediatamente sull’autobus che dal Lido porta a Chioggia. Ho chiamato i carabinieri che alla fermata di Malamocco hanno provveduto all’identificazione dato che a me rifiutavano di fornire le generalità".

La denuncia

Secondo quanto ricostruito entrambi i cani, nonostante l’obbligo, sarebbero stati stati lasciati entrare nel locale senza la museruola. Quando l'uomo ha chiesto ai propietari di fornire le loro generalità e i dati sanitari degli animali, la proprietaria avrebbe rifiutato, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno identificato le persone coinvolte. La vittima del morso si è recata all’ospedale di Chioggia, dove è stato visitato e refertato, e ha presentato denuncia per lesioni. 

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