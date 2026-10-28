Venezia, morso da cane in un bar: insegue proprietari e li fa fermare

Venezia, morso da un cane in un bar: insegue proprietari e li fa bloccare dai carabinieriCronaca
L'episodio raccontato da un assistente universatario di Chioggia che era in un locale del Lido di Venezia. "Era di proprietà di una coppia di austriaci, era senza museruola e con il guinzaglio a terra". Dopo l’aggressione i proprietari si sono allontanti e l'uomo ha dovuto chiedere l’intervento dei Carabinieri, a cui ha presentato denuncia per lesioni
Aggredito da un cane in un bar del Lido di Venezia, che lo ha morso alla gamba mentre usciva dal bagno. È quanto ha raccontato un assistente universitario di Chioggia, che, vittima dell'incidente, è stato costretto poi a rintracciare i proprietari dell'animale per farli identificare dai carabinieri.
Il racconto
"Dentro il locale c'era una coppia di austriaci che aveva due cani Amstaff, entrambi senza museruola e col guinzaglio appoggiato a terra", racconta. "Sono andato in bagno e quando sono uscito, uno dei due cani, quello più grosso, senza motivo mi ha aggredito e mi ha morso alla gamba destra. I proprietari sono scappati, ma li ho rintracciati immediatamente sull’autobus che dal Lido porta a Chioggia. Ho chiamato i carabinieri che alla fermata di Malamocco hanno provveduto all’identificazione dato che a me rifiutavano di fornire le generalità".
La denuncia
Secondo quanto ricostruito entrambi i cani, nonostante l’obbligo, sarebbero stati stati lasciati entrare nel locale senza la museruola. Quando l'uomo ha chiesto ai propietari di fornire le loro generalità e i dati sanitari degli animali, la proprietaria avrebbe rifiutato, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno identificato le persone coinvolte. La vittima del morso si è recata all’ospedale di Chioggia, dove è stato visitato e refertato, e ha presentato denuncia per lesioni.