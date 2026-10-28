Venezia, morso da cane in un bar: insegue proprietari e li fa fermare

L'episodio raccontato da un assistente universatario di Chioggia che era in un locale del Lido di Venezia. "Era di proprietà di una coppia di austriaci, era senza museruola e con il guinzaglio a terra". Dopo l’aggressione i proprietari si sono allontanti e l'uomo ha dovuto chiedere l’intervento dei Carabinieri, a cui ha presentato denuncia per lesioni

Aggredito da un cane in un bar del Lido di Venezia, che lo ha morso alla gamba mentre usciva dal bagno. È quanto ha raccontato un assistente universitario di Chioggia, che, vittima dell'incidente, è stato costretto poi a rintracciare i proprietari dell'animale per farli identificare dai carabinieri.

Il racconto

"Dentro il locale c'era una coppia di austriaci che aveva due cani Amstaff, entrambi senza museruola e col guinzaglio appoggiato a terra", racconta. "Sono andato in bagno e quando sono uscito, uno dei due cani, quello più grosso, senza motivo mi ha aggredito e mi ha morso alla gamba destra. I proprietari sono scappati, ma li ho rintracciati immediatamente sull’autobus che dal Lido porta a Chioggia. Ho chiamato i carabinieri che alla fermata di Malamocco hanno provveduto all’identificazione dato che a me rifiutavano di fornire le generalità".