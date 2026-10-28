

San Pellegrino è una delle 15 frazioni di Norcia, una delle più danneggiate, dichiarata inagibile per l’80% dopo le forti scosse del 2016. Oggi è sostanzialmente com’era allora: poco o nulla è cambiato, è rimasta sospesa tra soluzioni nate come temporanee e una ricostruzione che procede con estrema difficoltà