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Cronaca

San Pellegrino di Norcia, a 10 anni dal sisma ancora il dolore delle macerie

Pina Esposito

Pina Esposito

©Getty


San Pellegrino è una delle 15 frazioni di Norcia, una delle più danneggiate, dichiarata inagibile per l’80% dopo le forti scosse del 2016. Oggi è sostanzialmente com’era allora: poco o nulla è cambiato, è rimasta sospesa tra soluzioni nate come temporanee e una ricostruzione che procede con estrema difficoltà

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