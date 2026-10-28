Meteo, freddo e maltempo in Italia nel weekend di Halloween e Ognissanti. Le previsioniCronaca
Introduzione
In arrivo correnti fredde sull'Italia, in discesa dal Nord Europa. Ciò provocherà, oltre a un generale calo delle temperature, anche un deterioramento del quadro meteorologico, specie al Centro-Sud, con il ritorno di precipitazioni sparse
Quello che devi sapere
Nuvolosità in transito
Promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale e goccia fredda che si muove sui Balcani. Italia nel mezzo con un flusso di correnti in quota dai quadranti settentrionali che porta comunque condizioni meteo stabili da Nord a Sud. Per la giornata di oggi un po' di nuvolosità in transito ma con scarsa o nulla fenomenologia associata. Temperature che invece saranno in diminuzione soprattutto sulle regioni del Sud dove avremo anomalie negative anche di 4-6 gradi.
Correnti d'aria fredda
Risalita di un vasto campo di alta pressione che andrà a posizionarsi nel cuore della Scandinavia. Questa particolare configurazione innescherà correnti d'aria piuttosto fredda per la stagione, destinate a interessare inizialmente l'Europa orientale, per poi dirigersi verso il bacino del Mediterraneo e l'Italia.
Calo delle temperature per venerdì
Poco da segnalare anche nella seconda parte della settimana anche se gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per venerdì mostrano l'avvicinarsi di una blanda struttura depressionaria sempre dai quadranti nord-orientali. Mese di ottobre che dovrebbe chiudersi con un nuovo calo delle temperature su tutta l'Italia, anche 2-4 gradi sotto media.
Piogge e acquazzoni entro sabato
Possibilità di piogge e acquazzoni sparsi entro Sabato su regioni del medio Adriatico e al Sud. Più asciutto probabilmente per la Domenica di Ognissanti. Il mese di novembre potrebbe così iniziare ancora sotto il tiro delle correnti orientali, clima freddo ma con ben poche piogge.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio schiarite in arrivo al Nord-Ovest, ancora molte nubi altrove ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con schiarite che avanzano da ovest, ma ancora molta nuvolosità tra Triveneto e Romagna. Al Centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. Al pomeriggio nuvolosità in aumento, specie nuvolosità medio alta, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora molti disturbi nuvolosi, specie sul versante adriatico. Al Sud e sulle isole al mattino tempo stabile con cieli soleggiati ovunque, qualche velatura sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento sulla Sardegna con cieli irregolarmente nuvolosi, poche variazioni sulle altre regioni. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con l'arrivo di nuvolosità medio-alta in transito. Temperature minime e massime in lieve rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.
Previsioni per domani
Al Nord la giornata trascorrerà con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni; nebbie mattutine sulla pianura. Clima mite. A, Centro la giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni, salvo qualche nube lungo l'Adriatico. Massime fino a 21°C. Sud: La giornata trascorrerà con tempo asciutto e schiarite, pur con nuvolosità in aumento. Temperature massime fino a 21°C a Napoli.
Previsioni per venerdì 30 ottobre
Al Nord nubi in aumento sui settori occidentali con locali deboli piogge sul Piemonte; altrove tempo più soleggiato. Temperature massime in calo. Al Centro la giornata vedrà un aumento delle nubi con deboli piogge sui settori adriatici, specie in Abruzzo; altrove cielo poco nuvoloso. Al Sud la giornata vedrà molte nubi con locali piogge deboli su Puglia e rilievi calabresi. Temperature massime che raggiungeranno 20°C a Napoli.