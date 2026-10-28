Al Nord al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio schiarite in arrivo al Nord-Ovest, ancora molte nubi altrove ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con schiarite che avanzano da ovest, ma ancora molta nuvolosità tra Triveneto e Romagna. Al Centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. Al pomeriggio nuvolosità in aumento, specie nuvolosità medio alta, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora molti disturbi nuvolosi, specie sul versante adriatico. Al Sud e sulle isole al mattino tempo stabile con cieli soleggiati ovunque, qualche velatura sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento sulla Sardegna con cieli irregolarmente nuvolosi, poche variazioni sulle altre regioni. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con l'arrivo di nuvolosità medio-alta in transito. Temperature minime e massime in lieve rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.