Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tifoso aggredito a Pozzuoli, 8 arresti: confessa ultrà che ha colpito 34enne

Cronaca
©Ansa

La polizia e i carabinieri hanno individuato 5 maggiorenni e 3 minorenni presunti coinvolti nella rissa che ha portato al ferimento di un sostenitore della squadra del Portici, colpito alla testa dopo la partita contro la Puteolana di domenica 25 ottobre. Un 19enne ha confessato

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Otto persone, 5 maggiorenni e 3 minorenni, sono state arrestate nel corso della notte dalla Polizia di Stato e dai carabinieri nell'ambito delle indagini sulla rissa e sul ferimento del tifoso 34enne della squadra del Portici (coordinate dai pm Siracusa e Regine) colpito alla testa dopo la partita tra la Puteolana e il Portici disputata domenica scorsa  Pozzuoli. A tutti viene contestato il reato di rissa aggravata. Tra gli arrestati in flagranza differita c'è anche un 19enne ritenuto colui che, con una mazza di legno, ha sferrato il colpo al 34enne. Il giovane che ha confessato deve rispondere anche di lesioni gravissime.

Contestato il reato di rissa aggravata

Quattro arresti in differita sono stati eseguiti dai carabinieri e riguardano due 19enni, un 18enne e un 17enne mentre i restanti quattro sono stati notificati agli indagati dal commissariato di Pozzuoli: si tratta di due 17enni, di un 19enne e di un 38enne amico di Spedaliere, arrestato a Portici. A tutti viene contestato il reato di rissa aggravata e solo al 17enne arrestato dai carabinieri anche le lesioni gravissime. 

Cronaca: Ultime notizie

Ex Ilva, Procura Taranto chiede arresti domiciliari per ex ad Morselli

Cronaca

Chiesti i domiciliari per Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di Acciaierie d'Italia, per...

Verona, perde il treno e lo insegue ma scivola e muore investito

Cronaca

Il giovane, un 33enne originario di Palmanove e residente a Cervignano del Friuli (Udine) ha...

Napoli, minacce in negozio: “Chi ruba sarà ucciso”. Denunciato 35enne

Cronaca

È successo in un negozio di articoli per la casa a Pomigliano d’Arco, in provincia di...

Siher, pm chiede carcere: "Può sviluppare strategia rivoluzionaria"

Cronaca

L’ideatore dei profili social del Movimento 17 ottobre è accusato di istigazione a delinquere...

Milano, studentessa denuncia una violenza sessuale

Cronaca

La ragazza, di 19 anni, è stata raggiunta dal 118 in via Filargo ed è stata portata alla clinica...

Cronaca: i più letti