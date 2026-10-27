Irruzione nella galleria Rosso20sette dove è in corso la mostra “The Collapse of Democracy”, con una ventina di opere tra tele, carte e installazioni nate dal secondo viaggio dell'artista negli Stati Uniti. Il gallerista è stato minacciato e immobilizzato durante il blitz
Tre persone incappucciate hanno fatto irruzione nella galleria romana dove è in corso una mostra di Laika e hanno imbrattato tutte le opere esposte. È successo nel tardo pomeriggio di martedì quando era presente alla Galleria Rosso20sette di Roma solo il gallerista, che è stato minacciato e immobilizzato. La mostra, The Collapse of Democracy - States of Injustice, Chapter 2, espone una ventina di opere tra tele, carte e installazioni nate dal secondo viaggio dell'artista negli Stati Uniti.
Le opere danneggiate
Tra le opere esposte Trump c'è raffigurato nudo in The King is Naked, c'è una Tesla che brucia in Burn, Tesla, Burn, c'è Patti Smith che rivendica "Free Palestine", mentre Rosa Parks e Martin Luther King diventano simboli della lotta al razzismo. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine. La Galleria è sprovvista di telecamere che sono invece nella via, un testimone avrebbe però assistito dalla strada alla scena. Non è la prima volta che Laika riceve minacce, sempre via social, ma questo sarebbe il primo caso di un'aggressione fisica.