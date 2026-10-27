Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, blitz di 3 incappucciati alla mostra di Laika: imbrattate tutte le opere

Cronaca

Irruzione nella galleria Rosso20sette dove è in corso la mostra “The Collapse of Democracy”, con una ventina di opere tra tele, carte e installazioni nate dal secondo viaggio dell'artista negli Stati Uniti. Il gallerista è stato minacciato e immobilizzato durante il blitz

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Tre persone incappucciate hanno fatto irruzione nella galleria romana dove è in corso una mostra di Laika e hanno imbrattato tutte le opere esposte. È successo nel tardo pomeriggio di martedì quando era presente alla Galleria Rosso20sette di Roma solo il gallerista, che è stato minacciato e immobilizzato. La mostra, The Collapse of Democracy - States of Injustice, Chapter 2, espone una ventina di opere tra tele, carte e installazioni nate dal secondo viaggio dell'artista negli Stati Uniti.

Le opere danneggiate

Tra le opere esposte Trump c'è raffigurato nudo in The King is Naked, c'è una Tesla che brucia in Burn, Tesla, Burn, c'è Patti Smith che rivendica "Free Palestine", mentre Rosa Parks e Martin Luther King diventano simboli della lotta al razzismo. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine. La Galleria è sprovvista di telecamere che sono invece nella via, un testimone avrebbe però assistito dalla strada alla scena. Non è la prima volta che Laika riceve minacce, sempre via social, ma questo sarebbe il primo caso di un'aggressione fisica. 

Cronaca: Ultime notizie

Femminicidio Ilaria Sula, Mark Samson condannato all'ergastolo

Cronaca

L’uomo, reo confesso, il 25 marzo 2025 uccise a coltellate la studentessa 22enne, poi si liberò...

Milano, Siher non risponde al gip in interrogatorio di convalida fermo

Cronaca

La Procura ha chiesto la convalida del fermo e il carcere per l’amministratore dei canali social...

Piantedosi: "Sugli scontri non è finita, attenzione alta per venerdì"

Cronaca

Lo ha detto il ministro dell'Interno, dal palco della convention di Sud chiama Nord e Sindaci...

Airbag per ciclisti, nasce Veloshield: come funziona

Cronaca

Presentato ufficialmente all'Internet Festival di Pisa, Veloshield si tratta di una vera e...

Torna #ioleggoperché, l’iniziativa per donare libri a scuole e nidi

Cronaca

Dal 7 al 15 novembre l’undicesima edizione del progetto sociale dell’Associazione Italiana...

Cronaca: i più letti