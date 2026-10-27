Irruzione nella galleria Rosso20sette dove è in corso la mostra “The Collapse of Democracy”, con una ventina di opere tra tele, carte e installazioni nate dal secondo viaggio dell'artista negli Stati Uniti. Il gallerista è stato minacciato e immobilizzato durante il blitz

Tre persone incappucciate hanno fatto irruzione nella galleria romana dove è in corso una mostra di Laika e hanno imbrattato tutte le opere esposte. È successo nel tardo pomeriggio di martedì quando era presente alla Galleria Rosso20sette di Roma solo il gallerista, che è stato minacciato e immobilizzato. La mostra, The Collapse of Democracy - States of Injustice, Chapter 2, espone una ventina di opere tra tele, carte e installazioni nate dal secondo viaggio dell'artista negli Stati Uniti.

