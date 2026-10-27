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Auto contro un platano, ragazza di 27 anni muore nel Veneziano

Cronaca

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 6.30 di stamani lungo la SP 42 Jesolana, nel territorio comunale di Concordia Sagittaria (Venezia), quasi al confine con Caorle. La conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto

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Una ragazza di 27 anni, residente in Friuli Venezia Giulia, è morta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6.30 di stamani lungo la SP 42 Jesolana, nel territorio comunale di Concordia Sagittaria (Venezia), quasi al confine con Caorle. La conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto, finita contro un platano prima di terminare la corsa fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro (Venezia), che hanno estratto la giovane dall'abitacolo. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale sanitario del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. 

 

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