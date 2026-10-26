Verona, perde il treno e lo insegue ma scivola e muore investito

Il giovane, un 33enne originario di Palmanove e residente a Cervignano del Friuli (Udine) ha rincorso i vagoni ma è inciampato finendo sotto le rotaie davanti alla fidanzata: è morto la notte scorsa all'ospedale di Borgo Trento

Un 33enne friulano, Riccardo Stincone, è morto dopo essere finito, ieri pomeriggio, sotto il treno che stava rincorrendo per salire a bordo, alla stazione di Verona Porta Nuova. Il giovane, originario di Palmanove e residente a Cervignano del Friuli (Udine), era in compagnia della fidanzata e quando è arrivato sul binario 3 si è reso conto che il treno era già in movimento, così ha rincorso i vagoni e mentre cercava di attirare l'attenzione battendo sui vetri è scivolato dalla banchina finendo sotto il convoglio. Il 33enne è stato investito dal treno riportando gravissimi traumi ed è morto la notte scorsa all'ospedale di Borgo Trento.