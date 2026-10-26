Uno sciame sismico è in corso dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 26 ottobre, nella zona dei Campi Flegrei. Lo ha comunicato sui propri canali social il Comune di Pozzuoli con una nota. "L’Osservatorio Vesuviano - si legge - ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 11:39 [...] è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (4 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.3 ± 0.3” . “In considerazione di quanto sopra esposto - continua la nota - l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".