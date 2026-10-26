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Cronaca

Madri non si nasce, si diventa: una legge per non lasciarle più sole

Giulia Mengolini

Giulia Mengolini
©Getty

Dalla solitudine dopo il parto alla necessità di un'assistenza garantita a tutte le madri: Francesca Bubba racconta la proposta di legge scritta con la deputata Gilda Sportiello, che sarà presentata il 27 ottobre alla Camera. Un testo che punta a introdurre un sostegno multidisciplinare per i primi tre anni di vita del bambino. "La cura materna dovrà essere un diritto non più negoziabile"

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