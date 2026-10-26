L'aggressione era avvenuta poco prima del tramonto nell'area Vitali. La vittima era stata colpita all'addome con un'arma da taglio mentre si trovava nei pressi di un monopattino elettrico. L'allarme era stato lanciato da un residente della zona che aveva visto l'aggressore scappare a piedi

C'è un fermo per l'omicidio di Saloum Fall, il giovane 19enne accoltellato a morte nel tardo pomeriggio del 23 ottobre scorso al Parco Dora, nella periferia nord-ovest di Torino. Si tratta di un uomo di 46 anni, originario della Romania. Il presunto assassino è stato individuato dalla polizia. Il movente - secondo quanto si è appreso - è da ricercare nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L'aggressione

L'aggressione era avvenuta poco prima del tramonto nell'area Vitali del parco. La vittima era stata colpita all'addome con un'arma da taglio mentre si trovava nei pressi di un monopattino elettrico. L'allarme era stato lanciato da un residente della zona che aveva visto l'aggressore scappare a piedi. Il personale del 118 aveva trasportato d'urgenza il diciannovenne in ospedale, dove era deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite. Gli investigatori sono risaliti al presunto assassino incrociando i dati del telefono della vittima con l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del parco e delle vie limitrofe. Tra le prime ipotesi vagliate sul movente ci sono una lite improvvisa o questioni legate al mondo della droga.