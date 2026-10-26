Una domenica tragica sulla Fi-Pi-Li a Livorno. Un 28enne è deceduto dopo che l'auto si cui viaggiava si è ribaltata all'uscita Interporto Toscana Est. Altre due persone che erano in auto con lui di 27 e 28 anni sono state trasportate in ospedale a Livorno in codice giallo. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale

Si indaga sulla dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri in un tratto di Fi-Pi-Li nel territorio comunale di Collesalvetti tra le due uscite dell’Interporto Vespucci dove ha perso la vita il livornese Mirko Arrigoni. Il giovane stava viaggiando insieme a due amici in direzione Livorno quando - per motivi ancora in corso di accertamento - l’auto sulla quale si trovava si è ribaltata. Un urto tremendo. Mirko è stato sbalzato fuori dal veicolo, morendo quasi sul colpo. Inutili i siccorso di alcuni automobilisti. Gli altri due che viaggiavano con lui, uno di 28 e l’altro di 29 anni, si sono salvati, sono stati accompagnati all’ospedale di Livorno per tutti gli accertamenti.

Avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 4 dicembre

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza apparsi nei confronti della famiglia e degli amici del giovane. Mirko il prossimo 4 dicembre avrebbe compiuto 28 anni. Nato e cresciuto a Livorno, aveva studiato all'istituto alberghiero, era appassionato di sport, da piccolo era stato ciclista. Saranno ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire con esattezza quanto accaduto sulla Fi-Pi-Li.