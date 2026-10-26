Meteo, ultima settimana di ottobre con tempo stabile e alta pressione

Evidente escursione termica tra la notte e il giorno. Le ore notturne e del primo mattino saranno decisamente fresche, con minime tra 5°C e 8°C sulle pianure settentrionali. Di giorno, la presenza del sole farà risalire i valori massimi oltre i 16-17°C, con picchi di 20°C in diverse località del Centro-Sud, specie sul versante tirrenico.