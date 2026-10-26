Meteo, ultima settimana di ottobre con tempo stabile e alta pressione

Introduzione
Tempo stabile e soleggiato sull'Italia nell'ultima settimana di ottobre con un leggero calo termico delle temperature al mattino e alla sera. Un'ansa depressionaria in rapido allontanamento verso levante favorirà un miglioramento del tempo. Da giovedì in arrivo aria fredda dal nord est.
Quello che devi sapere
Settimana soleggiata
Settimana in prevalenza stabile e soleggiata su quasi tutto il Paese. Lungo il bordo orientale dell'anticiclone scorreranno correnti più fresche da nord-est. Questo flusso andrà a impattare principalmente lungo il versante adriatico centrale e al Sud, dove avremo una ventilazione dai quadranti settentrionali e qualche occasionale passaggio nuvoloso, in un contesto comunque asciutto.
Alta pressione dalle Azzorre
Si assiste ad un rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre che già oggi si porterà sull'Europa occidentale, estendendosi da domani anche sul Mediterraneo centro-occidentale con valori pressori al suolo attorno ai 1020 hPa. L'autunno subirà uno stop con fase stabile sull'Italia sino a giovedì, salvo residui disturbi.
Escursione termica
Evidente escursione termica tra la notte e il giorno. Le ore notturne e del primo mattino saranno decisamente fresche, con minime tra 5°C e 8°C sulle pianure settentrionali. Di giorno, la presenza del sole farà risalire i valori massimi oltre i 16-17°C, con picchi di 20°C in diverse località del Centro-Sud, specie sul versante tirrenico.
Aria fredda nel weekend
Nel fine settimana l'assetto potrebbe cambiare per l'ingresso più deciso di un nucleo d'aria fredda da nord-est. Questo impulso nel caso venisse confermato, favorirebbe un calo termico più marcato e un'accentuazione dell'instabilità, specialmente al Centro-Sud.
Meteo per oggi
Le previsioni di Meteo.it sottolineando al Nord una condizioni di generale stabilità atmosferica con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Foschie mattutine sulle zone di pianura. Massime spesso sotto i 18 gradi. Al Centro la giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e senza precipitazioni. Le temperature massime aumenteranno. Al Sud la giornata trascorrerà con tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo locali e deboli piogge sul litorale tirrenico siciliano.
Previsioni per domani
Al Nord giornata soleggiata e stabile su tutte le regioni con cielo in prevalenza sereno. Foschie mattutine lungo il corso del fiume Po. Temperature massime che raggiungeranno punte di 20°C. Al Centro la giornata trascorrerà con condizioni di tempo stabile e cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 21°C. Al Sud la giornata trascorrerà con condizioni stabili e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature massime stazionarie.
Meteo per mercoledi
Al Nord la giornata trascorrerà all'insegna del tempo stabile con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 21°C. Al Centro la giornata trascorrerà con tempo stabile e nubi sparse su tutte le regioni, senza piogge. Temperature massime in aumento fino a 21°C a Roma. Al Sud la pressione in ulteriore aumento. Il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato su tutte le regioni da mattina a sera. Venti deboli e temperature massime fino a 22°C.