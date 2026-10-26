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Ex Ilva, Procura di Taranto chiede domiciliari per Lucia Morselli e altri due indagati

Cronaca
©Ansa

La Procura ha chiesto misure interdittive per dieci persone nell’ambito dell’inchiesta sull’inquinamento provocato dalle emissioni dello stabilimento tra il 2019 e il 2024. In particolare, chiesti gli arresti domiciliari per Lucia Morselli, ex presidente del consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia, per Alessandro Labile, direttore dello stabilimento siderurgico, e per Francesco Astorri, responsabile Ispra della sezione per la valutazione e i controlli degli impianti di interesse strategico nazionale

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La Procura di Taranto ha chiesto misure interdittive per dieci persone nell’ambito dell’inchiesta sull’inquinamento provocato dall’ex Ilva. In particolare, come riporta il sito del Nuovo Quotidiano di Puglia citato anche dall’Ansa, la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per Lucia Morselli, ex presidente del consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva. Chiesti i domiciliari anche per Alessandro Labile, direttore dello stabilimento siderurgico, e per Francesco Astorri, responsabile Ispra della sezione per la valutazione e i controlli degli impianti di interesse strategico nazionale. In particolare, l’inchiesta riguarda il presunto inquinamento provocato dalle emissioni dello stabilimento tra il 2019 e il 2024.

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