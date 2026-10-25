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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

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L'ondata di manifestazioni che ha attraversato l'Italia nella giornata di ieri è la protagonista delle aperture dei principali quotidiani di oggi, insieme alle indagini sul fondatore del "Movimento 17 ottobre"

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La protesta dei Tir in Calabria contro il caro carburante proclamata da Fedralog, la Federazione regionale della logistica, che andrà avanti sino al 20, 16 ottobre 2026 I camion si posizionano ai lati delle strade senza attuare veri e propri blocchi, sotto il controllo delle forze dell'ordine. I disagi alla circolazione comunque non mancano a causa del restringimento della carreggiata ANSA / Luigi Salsini

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