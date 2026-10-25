Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
L'ondata di manifestazioni che ha attraversato l'Italia nella giornata di ieri è la protagonista delle aperture dei principali quotidiani di oggi, insieme alle indagini sul fondatore del "Movimento 17 ottobre"
- "I giovani in piazza. Tensioni e feriti da Torino a Bologna. Il blitz dei manifestanti al Colosseo. Nessun assalto ai negozi. Scontri e fermi, ma niente saccheggi". Così Il Corriere della Sera racconta il sabato di proteste e manifestazioni in tutta Italia. In prima pagina anche il congresso della Lega e la telefonata Conte-Schlein per il campo largo.
- "Città blindate, scontri e rabbia. Cortei in tutta Italia, in piazza migliaia di giovani. Tensioni per l'ordine pubblico, 4mila identificati. Cariche della polizia a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Preso il presunto ideatore del 17 ottobre". Così Repubblica. Per la politica: "L'idea di Meloni. Lasciare a marzo dopo il Consiglio europeo a Roma" e "Lega: il congresso è una corrida, non ci votano più".
- "Un'onda in piazza, fermi e tensioni. Perquisizioni e blitz: proteste ma niente saccheggi. Scontri a Torino e Roma. Feriti a Bologna", titola La Stampa. Poi le midterm Usa: "Obama in campo: Trump perderà". Reportage: "La marcia di Alba. Gli operai delle vigne sfidano i caporali: "Non siamo invisibili"
- "Scontri in piazza ma niente saccheggi, funzionano i fermi. Cortei in tutta Italia, blitz preventivi: bloccati in 371. Il governo: negozi salvi. L'opposizione: flop sicurezza", scrive Il Messaggero. Poi l'approfondimento sulle indagini a carico dell'ideatore del 17 ottobre. Il calcio: "Lazio, volo solitario. Balerdi salva Gasp".
- “Antonelli in pole al primo match point. Vai Kimi! GP di Austin alle 21: l’italiano è campione del mondo se vince, Russell non arriva prima del nono posto e Hamilton prima del quinto”, titola La Gazzetta dello Sport. Taglio alto per “Pari bellissimo. Pazzo 3-3 tra Napoli e Roma. Allegri espulso è una furia” e “Testa caldissima. Lazio da notte regina: +3. Inter, l’aggancio è in tavola”.
- Il Corriere dello Sport punta su "Roma infinita. Spettacolo al Maradona: decisivi i cambi di Gasperini. La Romuntada, che teatro: 3-3 a Napoli". In basso "Juve, la fretta di Lucio", "La storia chiama: Kimi mondiale" e "Martin ko: dipende solo da Marquez".
- Anche Tuttosport apre con l'appuntamento di Austin alle 21: "Vai Kimi". Prima, alle 18, Lecce-Juve: "Spalletti per svoltare chiede di più, soprattutto al francese. Kolo ci sei?". Intervista a Bruno: "Toro, così mi piaci".
- "Chi c'è dietro la piazza che spinge il caos. L'ayatollah dei maranza", scrive in prima pagina Il Giornale parlando di Youssef Siher, il fondatore del Movimento 17 ottobre. E aggiunge altri tagli: "La rivolta dilaga. Dopo il Duomo, il Colosseo. Ora è assalto alla Capitale"; "Meloni ringrazia gli agenti: Garantita la sicurezza".
- "Manovra e superbonus, in arrivo il salvagente per i contribuenti truffati" è il titolo principale de Il Sole 24 Ore. Le stime sui profitti di fine anno di Piazza Affari: "Attesi utili a 84,3 miliardi (+16%)" e "L'Europa corre: +21% con la spinta dell'energia". Spazio anche a "Assicurazioni e turbolenze sui titoli di Stato: in allerta le autorità di vigilanza".
- "Cortei pacifici. Pochi incidenti nelle città militarizzate di tutta Europa. I ragazzi deludono chi sognava la guerra" è il taglio de Il Fatto Quotidiano sulle proteste. Ucraina: "Zelensky da l'addio ai territori occupati". Poi "Liste-attesa: dati 'spariti' e premio al capo di Agenas".
- "Le devastazioni dei maranza. Non è disagio, è Islam. Presa la mente delle rivolte: è un ex collaboratore di Travagalio" in prima pagina su Libero, insieme a "A Roma scontri con la polizia, Milano respinge i violenti". Poi: "LA7 troppo di parte, Mentana se ne va" e "La Lega è pronta al Salvini quater".
- "Italia e Francia, proteste pacifiche. Milano tira un sospiro di sollievo. Da Parigi a Marsiglia, ha sfilato quasi 1 milione di persone senza incidenti. Poi è arrivato il blocco nero. Cariche della polizia a Roma, Torino e Bologna. Indagato Siher, l'ideatore del movimento 17 ottobre" sul Domani. E poi "Congresso Lega, nasce la segreteria. Il Patto sul Nord, Salvini 'usa' Zaia per la riconferma".
- Edizione weekend de Il Riformista. “Ogni maledetto sabato”, è il titolo principale. Ancora: “Perquisizioni e fermi in tutta Italia, ma oggi i violenti tornano in piazza. Allerta massima a Milano e Roma. Decreto Sicurezza alla prova dei fatti. La strategia degli antagonisti: ‘Cambieremo i cortei all’ultimo momento’”.
- “Numeri e menzogne. L’incredibile storia dell’errore da 738 milioni di euro dell’Anm sugli stipendi arretrati dei magistrati”, è il titolo in alto. Sotto: “Lasciate stare i social. Il desiderio dei genitori di alimentare un paternalismo di stato sui social e l’istinto della politica di aumentare le pene. La doppia irresponsabilità di chi cerca capri espiatori per non guardarsi allo specchio”. Sono alcuni degli approfondimenti de Il Foglio.
- "Cortei e scontri nelle città, ma niente assalti ai negozi. Caos a Milano, Roma e Firenze. Bologna, manifestante bloccato dalla polizia finisce in ospedale. Fra gli oltre 300 fermati, 110 sono minori. In strada studenti e antagonisti. Meloni: sicurezza garantita", su La Nazione. Poi "Bloccata la mente dietro le protese: istigazione al terrorismo", un'intervista a Luciano Floridi e "Bye-Bye Bibi: migliaia in piazza contro Netanyahu".
- "Ci siamo. Si riempiono un po' alla volta e senza preavviso le piazze d'Italia, mentre la polizia ferma preventivamente migliaia di persone. Alla fine in tutte le città sfilano grandi cortei. E sfidano idranti e manganelli. Il messaggio è chiaro: non abbiamo paura e non ci fermeremo", titola Il Manifesto. Poi "Via da Hebron centinaia di famiglie palestinesi" e il voto in Brasile e Serbia: "La nuova politica: due elezioni e una scommessa simile per le sinistre".