Dalla Sicilia al Burundi

Figura importante della Chiesa cattolica italiana, il cardinale Romeo ha attraversato una stagione di grandi cambiamenti e sfide pastorali. Nato ad Acireale il 20 febbraio 1938, viene ordinato sacerdote il 18 marzo del 1961. Intraprende presto il servizio diplomatico presso la Santa Sede e opera in diverse rappresentanze pontificie nel mondo. Dopo aver prestato servizio nelle rappresentanze pontificie nelle Filippine, in Belgio e Lussemburgo, presso le comunità europee, in Venezuela, in Rwanda e in Burundi, il 17 dicembre 1983 è stato nominato nunzio apostolico ad Haiti, ricevendo l’ordinazione episcopale da san Giovanni Paolo II il 6 gennaio 1984. Ha successivamente ricoperto l’incarico di nunzio apostolico in Colombia dal 1990, in Canada dal 1999 e in Italia e nella Repubblica di San Marino dal 2001. Il 19 dicembre 2006 Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo metropolita di Palermo, incarico che ha ricoperto fino al 2015. Creato cardinale il 20 novembre 2010, è stato presidente della Conferenza episcopale siciliana e amministratore apostolico dell’Eparchia di Piana degli Albanesi. E' stato, infine, membro del conclave che ha eletto papa Francesco al soglio di Pietro.