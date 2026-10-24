Violenza sessuale su minore a bordo di un aliscafo, arresto a Vulcano

Un uomo di 46 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe approfittato di un momento di agitazione tra i passeggeri per avvicinare un giovane, baciarlo contro la sua volontà e palpeggiarlo
Violenza sessuale a bordo di un aliscafo ai danni di un minore. Un 46enne è stato arrestato dai carabinieri a Vulcano. L'uomo, originario dello Sri Lanka è accusato di violenza sessuale aggravata. L'arresto è stato effettuato dai carabinieri nel porto dell'isola, dopo che la centrale operativa della Compagnia di Milazzo aveva ricevuto una segnalazione da parte di un aliscafo diretto verso l'arcipelago, secondo cui un passeggero minorenne era stato molestato da un uomo. Non appena l'imbarcazione è giunta a Vulcano, i carabinieri sono saliti a bordo e hanno bloccato lo straniero.
Arrestato in flagranza di reato
Secondo quanto ricostruito, approfittando di un momento di agitazione tra i passeggeri dovuto al mare mosso - avrebbe avvicinato il minore e lo avrebbe baciato contro la sua volontà, per poi palpeggiarlo nelle parti intime. La vittima è riuscita ad allontanarsi e a chiedere aiuto al comandante del natante, il quale ha a sua volta chiesto l'intervento delle forze di polizia. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza installato a bordo dell'aliscafo, ha consentito di riscontrare quanto segnalato, procedendo all'arresto in flagranza del 46enne che è stato poi condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.