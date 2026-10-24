Al Nord al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, specie al Nord-Est e lungo l'arco alpino, con locali fenomeni anche intensi. Al pomeriggio piu' asciutto tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, poche variazioni altrove. In serata e in nottata residuo maltempo tra Lombardia e Triveneto; neve sulle Alpi orientali nel corso delle ore diurne fin verso i 1200-1300 metri. Al Centro al mattino tempo instabile con molte nubi e piogge sparse, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata residue precipitazioni sulle regioni Adriatiche; in nottata progressivo miglioramento con tempo asciutto e ampie schiarite. Al Sud e sulle isole al mattino tempo stabile con acquazzoni e temporali sparsi, specie su regioni tirreniche e Sicilia. Al pomeriggio ancora maltempo tra Campania, Molise, Basilicata e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata precipitazioni che insistono sulle regioni peninsulari; nella notte residue piogge tra Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Temperature minime in calo al Nord, stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud; massime in generale diminuzione.