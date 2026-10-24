Introduzione
Attesa neve già sulle Alpi fin verso i 1400-1700 metri, qualche fiocco non escluso anche sulle cime dell'Appennino. Domenica tempo in generale miglioramento ovunque. Temperature in generale rialzo a partire dal Nord con valori anche sopra la media. Per il Centro meteo italiano non è escluso un anticiclone fino all'inizio di novembre
Quello che devi sapere
Oggi condizioni meteo instabili o perturbate
Weekend all’insegna del freddo, instabilità, piogge e temporali. Il Centro meteo italiano però prevede, per la prossima settimana, un ritorno dell'alta pressione e un aumento delle temperature. Mentre la rimonta di un promontorio anticiclonico porta un temporaneo miglioramento del tempo sul Mediterraneo centrale, tra le Isole Britanniche e la Francia si muove un profondo vortice depressionario con valori al suolo fino a 985 hPa.
Domenica tempo in generale miglioramento
Avremo infatti una goccia fredda che si muoverà sul Mediterraneo portando anche un generale calo delle temperature. Attesa neve già oggi sulle Alpi fin verso i 1400-1700 metri, qualche fiocco non escluso entro domani sera anche sulle cime dell'Appennino. Domenica tempo in generale miglioramento ovunque. I principali modelli mostrano all'apertura della prossima settimana un robusto promontorio anticiclonico in espansione verso il Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo per lo più asciutte in Italia salvo forse sulle regioni meridionali. La presenza infatti di una piccola goccia fredda, in allontanamento verso la Grecia, porterà ancora qualche nota d'instabilità.
Anticiclone fino all’inizio di Novembre
Temperature in generale rialzo a partire dal Nord con valori anche sopra la media. Un'alta 'ottobrata' secondo il Centro meteo italiano non è esclusa con l'anticiclone fino all'inizio di novembre. Il mese di ottobre potrebbe concludersi con una serie di rimonte anticicloniche dall'Atlantico verso l'Europa occidentale e poi sulla nostra Penisola le temperature dovrebbero salire nuovamente di qualche grado sopra la media. Assenza di precipitazioni fino all'inizio di novembre.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, specie al Nord-Est e lungo l'arco alpino, con locali fenomeni anche intensi. Al pomeriggio piu' asciutto tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, poche variazioni altrove. In serata e in nottata residuo maltempo tra Lombardia e Triveneto; neve sulle Alpi orientali nel corso delle ore diurne fin verso i 1200-1300 metri. Al Centro al mattino tempo instabile con molte nubi e piogge sparse, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata residue precipitazioni sulle regioni Adriatiche; in nottata progressivo miglioramento con tempo asciutto e ampie schiarite. Al Sud e sulle isole al mattino tempo stabile con acquazzoni e temporali sparsi, specie su regioni tirreniche e Sicilia. Al pomeriggio ancora maltempo tra Campania, Molise, Basilicata e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata precipitazioni che insistono sulle regioni peninsulari; nella notte residue piogge tra Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Temperature minime in calo al Nord, stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud; massime in generale diminuzione.
Previsioni meteo per domenica
Al Nord condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni settentrionali ma con molte nuvole in transito, addensamenti più compatti sui settori alpini con possibili precipitazioni sulle zone settentrionali di confine. Più asciutto in serata e nottata con ampie schiarite. Al Centro tempo stabile sulle regioni del Centro nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi per velature in transito sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi. Al Sud e sulle isole nubi sparse e schiarite sulle regioni meridionali nel corso della giornata con possibilità di locali piogge sia al mattino che al pomeriggio su Puglia, Calabria e Isole Maggiori. Instabilità in attenuazione dalla serata ma con nuvolosità in transito. Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve calo su gran parte dell'Italia salvo un lieve rialzo sulla Sardegna.
Previsioni per lunedì 26 ottobre
Al Nord condizioni di generale stabilità atmosferica con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Massime spesso sotto i 18 gradi. Al Centro la giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e senza precipitazioni. Le temperature massime aumenteranno. Al Sud la giornata trascorrerà con tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo locali e deboli piogge sul litorale tirrenico siciliano.