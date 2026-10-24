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Cosenza, agguato nella notte: uccisa la moglie di un boss, lui ferito

Cronaca

Nel mirino del commando, entrato in azione intorno alla mezzanotte, Damiano Pepe, 64 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide

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Agguato mafioso stanotte in contrada Lattughelle, nel territorio di Cassano all'Ionio (Cosenza), ai danni di Damiano Pepe, 64 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide. L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte e ha provocato la morte della moglie dell'uomo, Silvana Sibarelli, 60 anni, mentre Pepe è rimasto gravemente ferito.

Sottoposto a un intervento d'urgenza a Cosenza

Trasportato prima all'ospedale di Corigliano Rossano, Pepe è stato poi trasferito a Cosenza dove sembra sia stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Dai primi riscontri, pare che il commando omicida sia entrato in azione nei pressi dell'abitazione del boss. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano all'Ionio.

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