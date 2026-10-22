Atm Milano, chat sessista tra dipendenti: pm chiedono archiviazione

Il fascicolo era stato aperto lo scorso giugno. Nel gruppo condiviso commenti maschilisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi dell'azienda dei trasporti milanesi. La Procura: "Nessun hackeraggio sui video" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del fascicolo sulla chat 'Ticinese Staff' in cui alcuni dipendenti di Atm si sarebbero scambiati foto di passeggere, corredandole da commenti sessisti. Un caso segnalato da una passeggera del tram 15, la quale aveva scattato delle foto dello schermo di un cellulare del lavoratore, diventato un caso mediatico perché diffuso sui social e su cui l'azienda di trasporti milanesi era subito intervenuta, anche con una propria indagine interna. Le attività d'indagine, coordinata dai pubblici ministeri Carlo Enea Parodi e Grazia Colacicco, e nata dopo la denuncia di Atm, aveva portato a indagare un dipendente per accesso abusivo al sistema informatico. L'inchiesta ha approfondito la provenienza di quelle foto inserite nella chat ed è proprio l'origine di quelle immagini a essere stata decisiva per la richiesta di archiviazione avendo escluso l'accesso abusivo al sistema informatico.

La foto di una passeggera ha fatto scattare le indagini Il dipendente Atm era finito nel registro degli indagati perché era stato fotografato da una passeggera mentre guardava proprio quella chat sessista. Erano state effettuate perquisizioni con sequestri dei telefoni e dispositivi di altri quattro colleghi dell'indagato, nelle indagini della Polizia locale. Già dai primi accertamenti si era saputo che non erano emerse attività di intrusione informatica nei sistemi di sicurezza. Ora i pm hanno deciso di chiedere di archiviare l'indagine perché non ci sono profili di contestazioni penali da portare in un eventuale processo. Leggi anche Chat sessista Atm Milano, un indagato. Sospesi i dipendenti coinvolti