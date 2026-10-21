Tir in fiamme sull'A4: chiuso tratto tra San Donà e Portogruaro in direzione Venezia

Un tir carico di elettrodomestici ha preso fuoco nel primo pomeriggio sull’autostrada A4 in direzione di Venezia, tra i caselli e Cessalto (Treviso) e San Donà di Piave (Venezia). Il camionista se ne è accorto in tempo ed è riuscito a mettersi in salvo, sganciando il rimorchio e spostandolo sulla corsia di emergenza. Per permettere ai vigili del fuoco di intervenire con diverse squadre e mezzi è stato chiuso l’intero tratto autostradale tra San Donà di Piave e Portogruaro, dove nel frattempo si sono formate code chilometriche. Chiusi anche tutti i caselli intermedi d’accesso in direzione Venezia. Non si registrano feriti. Ancora da chiarire le cause del rogo che potrebbero essere collegate anche allo scoppio di uno pneumatico o a un guasto del sistema frenante. Chi proviene da Udine o Trieste ed è diretto verso Venezia viene reindirizzato attraverso il bypass A28/A27.