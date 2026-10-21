Studentessa Erasmus violentata a Milano: un fermato

C'è un fermo per lo stupro a Milano di una studentessa tedesca in Erasmus violentata in zona Parco Trotter giovedì scorso. Si tratta di un cittadino peruviano di 31 anni, irregolare e senza fissa dimora, fermato martedì con l'accusa di avere abusato della 21enne poco prima dell'alba di giovedì in via Giacosa. La notizia è stata confermata all'Ansa da fonti vicine all'inchiesta.

Identificato grazie a uno zainetto

A portare i carabinieri sulle tracce del 31enne è statto il ritrovamento di uno zainetto nella zona dell'aggresione. All'interno, gli investigatori — coordinati dai pm Maria Letizia Mannella e Alfonso Serritiello — hanno recuperato lo scontrino di un supermercato. L'analisi delle telecamere del negozio ha consentito agli inquirenti di isolare il volto dell'aggressore, poi identificato grazie alla tesserina sim di un telefono trovata all'interno dello stesso zaino. Setacciati anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza, l'uomo è stato interrogato oggi nell'udienza di convalida dal gip Fabrizio Filice che depositerà domani la decisione.