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Indagine sul Ponte sullo Stretto, acquisiti documenti al Mit e Cipess

Cronaca

In base a quanto si apprende gli inquirenti hanno acquisito una serie di documenti legati alle procedure e alle cifre legate al progetto infrastrutturale. Atti che verranno ora analizzati in una inchiesta che potrebbe portare a nuove iscrizioni nel registro. Tre gli indagati per il presunto tentativo di condizionare il giudizio della Corte dei Conti sulla delibera Cipess

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La Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine sul Ponte sullo Stretto, "ha delegato i Carabinieri del Ros all'esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti del Mit, del Dipe/Cipess, della società Ponte sullo Stretto e del Consorzio Eurolink, finalizzato all'acquisizione della documentazione predisposta e inviata alla Corte dei Conti, nell'ambito dell'attività di controllo relativa alla delibera Cipess n. 61/2025 e al decreto n.190 del 1 agosto 2025". È quanto si legge in una nota della procura relativa al procedimento avviato a piazzale Clodio per corruzione in cui sono indagati, tra gli altri, l'ex presidente aggiunto della Corte, Tommaso Miele e l'avvocato Giacomo Saccomanno. "L'attività investigativa fa seguito alla precedente del 9 giugno., con l'esecuzione di un decreto di perquisizione finalizzato all'acquisizione di documentazione e dei dispostivi elettronici (smartphone, device, etc..) in uso alle persone sottoposte alle indagini", aggiunge la nota. 

Documenti legati alle procedure e alle cifre

L'attività investigativa svolta oggi dai carabinieri del Ros, su delega del pool dei pm che si occupano dei reati nella pubblica amministrazione, rappresenta un "allargamento" del procedimento culminato nel giugno scorso in una serie di perquisizioni.  In base a quanto si apprende gli inquirenti hanno acquisito una serie di documenti legati alle procedure e alle cifre legate al progetto infrastrutturale. Atti che verranno ora analizzati in una inchiesta che potrebbe portare a nuove iscrizioni nel registro. 

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