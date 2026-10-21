Premio di Giornalismo Paolo Graldi, ecco i vincitori

Tra i premiati, Simone Canettieri del Corriere della Sera, per la sezione "Giornalismo Politico" e Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere della Sera per il "Giornalismo di inchiesta". Il premio per il "Giornalismo Radiotelevisivo" va a Giancarlo Loquenzi, conduttore di Zapping su Rai Radio 1. Il premio per la sezione "Comunicatore" è assegnato a Federica De Sanctis, responsabile Media Relations di Poste Italiane e Direttrice di TGPoste

La Giuria del Premio Giornalistico Paolo Graldi, sotto la presidenza di Gianni Letta, ha scelto i vincitori della terza edizione. "Autorevolezza e competenza, unite all'impegno costante nella ricerca dei dettagli utili alla comprensione di ogni avvenimento, dalla cronaca locale ai grandi eventi internazionali, sono i valori fondamentali che questo Premio intende esaltare e che hanno caratterizzato il percorso professionale di Paolo Graldi", spiega una nota.

La giuria

Nel solco di questi principi, la Giuria, coordinata da Massimo Martinelli e composta da Emilio Albertario, Stefania Battistini, Giovanni Bianconi, Maurizio Caprara, Paolo Conti, Luigi Contu, Alessandro De Angelis, Margherita De Bac, Ferruccio De Bortoli, Franco Ferraro, Stefano Folli, Massimo Franco, Giovanni Grasso, Bruno Manfellotto, Silvana Mazzocchi, Clemente Mimun, Antonio Padellaro, Barbara Palombelli, Vittorio Sabadin, Cecilia Sala, Fiorenza Sarzanini, Nello Scavo e Antonello Valentini, ha scelto i vincitori del Premio Giornalistico Paolo Graldi 2026.

I vincitori

Nella sezione "Giornalismo Politico" il riconoscimento va a Simone Canettieri, giornalista di politica e cronaca parlamentare, firma del Corriere della Sera. Il premio per il "Giornalismo d'Inchiesta" va a Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere della Sera e firma di riferimento per l'approfondimento economico, finanziario e internazionale. Per il "Giornalismo Giudiziario" si aggiudica il premio Valeria Di Corrado, giornalista del Messaggero, specializzata nella cronaca giudiziaria. Il premio per il "Giornalismo Radiotelevisivo" va a Giancarlo Loquenzi, giornalista e conduttore di Zapping su Rai Radio 1. Nella sezione "Autore Radio TV" la Giuria ha assegnato il premio a Luca Marcenaro, professionista Rai, per il suo contributo nell'ideazione e nella realizzazione di contenuti radiotelevisivi. Il riconoscimento "Giornalista Under 35" va a Giacomo Salvini, cronista parlamentare de Il Fatto Quotidiano, impegnato nell'approfondimento della politica italiana e delle istituzioni. Il premio per la sezione "Comunicatore" è assegnato a Federica De Sanctis, responsabile Media Relations di Poste Italiane e Direttrice di TGPoste, per il suo percorso professionale nel campo della comunicazione istituzionale e delle relazioni con i media. Il riconoscimento per il "Giornalismo Scientifico" va a Carla Massi, giornalista de Il Messaggero, impegnata nell'informazione e nella divulgazione sui temi della scienza e della salute. La consegna dei riconoscimenti avverrà nel corso di un evento condotto dalla giornalista di Sky Tg24 Valentina Bendicenti il prossimo 4 dicembre, alle ore 10.30, nella Sala della Regina a Palazzo Montecitorio.