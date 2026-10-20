Un uomo di 35 anni è stato arrestato con l'accusa di truffa aggravata dopo essere stato colto in flagranza di reato dai militari durante l'operazione. Il 35enne si sarebbe presentato a casa di una anziana annunciando una falsa perquisizione domiciliare e chiedendole di raccogliere denaro, gioielli e armi da sottoporre a verifica. La donna, insospettita, ha però allertato i carabinieri che, dopo essere intervenuti sul posto, hanno bloccato l'uomo e recuperato la refurtiva