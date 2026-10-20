La donna, nella speranza di ritrovare l'animale smarrito, aveva affisso diversi volantini nel quartiere fin quando non è stata contattata telefonicamente da una 26enne che affermava di avere il cane e di essere disposta a restituirlo solo in cambio del pagamento di un riscatto. Rintracciata dalla polizia assieme al compagno, i due sono stati denunciati per tentata estorsione

Un tentativo di estorsione legato al ritrovamento di un cane smarrito è stato sventato dagli agenti della Polizia locale di Milano, che hanno denunciato una donna di 26 anni e il fidanzato di 22. La vicenda ha avuto inizio domenica in zona Niguarda, quando un esemplare di razza Malinois, una varietà del pastore belga del valore di circa 2mila euro, mentre si trovava a passeggio con il fidanzato della proprietaria si è spaventato ed è fuggito. La proprietaria dell'animale, nella speranza di ritrovarlo, ha subito affisso diversi volantini nel quartiere finché è stata contattata telefonicamente dalla 26enne che affermava di avere il cane e di essere disposta a restituirlo solo in cambio del pagamento di un riscatto di 1.000 euro.

Entrambi sono stati denunciati per tentata estorsione

Rifiutata la richiesta, la proprietaria si è rivolta agli uffici del Comando della Polizia locale per sporgere denuncia. Gli agenti, risaliti all'identità della giovane, sono quindi andati a casa sua, denunciandola per tentata estorsione. La giovane ha riferito che l'animale era custodito dal fidanzato, un ragazzo di 22 anni già sottoposto all'obbligo di firma dai carabinieri di Bollate. La Polizia locale, identificato e denunciato anche il ragazzo, sempre per tentata estorsione, ha così recuperato e riconsegnato il cane alla proprietaria.