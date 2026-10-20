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Brescia, operaio resta schiacciato in fabbrica e muore in ospedale

Cronaca

Incidente sul lavoro avvenuto alle Acciaierie Venete di Sarezzo. L'uomo era impegnato in interventi nello stabilimento siderurgico quando il cestello su cui stava lavorando sarebbe stato urtato da un mezzo pesante, schiacciandolo

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Incidente mortale sul lavoro alle Acciaierie Venete di Sarezzo, in provincia di Brescia. Un operaio di 47 anni, dipendente di una ditta esterna, era impegnato in interventi nello stabilimento siderurgico quando, secondo una prima ricostruzione, è rimasto schiacciato in un cestello elevatore dopo essere stato urtato da un mezzo pesante, che lo ha schiacciato contro la struttura del cestello. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia, dove è morto.

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