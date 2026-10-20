Castel Volturno, 14enne accoltellato a scuola: arrestato un coetaneo

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l'aggressore 14enne avrebbe tirato fuori un coltello a serramanico durante la lite e avrebbe colpito la vittima all'addome. Soccorso dal personale sanitario del 118, il coetaneo ferito è stato trasportato in ospedale e ricoverato in osservazione. Intanto, il responsabile è stato arrestato e attualmente si trova al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei a Napoli

Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato un coetaneo nel corso di una lite a scuola. È successo a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, i due studenti avrebbero prima discusso, poi l'aggressore 14enne avrebbe tirato fuori un coltello a serramanico e avrebbe colpito la vittima all'addome. Soccorso dal personale sanitario del 118, il ragazzino ferito è stato trasportato in ospedale e ricoverato in osservazione. Nel frattempo, l'aggressore è stato arrestato e condotto al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei a Napoli.