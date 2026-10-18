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Cronaca

Lancini: "Per le coppie del futuro ispiriamoci all'amicizia"

Giulia Floris

Giulia Floris

Nel suo ultimo libro,  "A volte ti amo" edito da Einaudi, lo psicologo e psicoterapeuata si interroga sulla crisi e sul futuro delle relazioni romantiche in una società che mette al primo posto la realizzazione individuale e teme più di ogni cosa la "dipendenza affettiva"

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