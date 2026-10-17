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Cronaca

Crisi abitativa e violenza: se la donna rischia di restare in strada

Roberta Cavaglià

Roberta Cavaglià
©Getty

Tra affitti inaccessibili, Case rifugio sovraffollate e strutture residenziali non specializzate, il sistema di protezione italiano mostra crepe strutturali che colpiscono soprattutto madri single e donne straniere

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