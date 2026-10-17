Fuori strada con la moto in Alto Adige, morto 17enne a Valas

La vittima avrebbe perso il controllo della moto in curva finendo fuori strada. L’impatto è accaduto sulla strada che da San Genesio conduce a Valas, frazione nella provincia di Bolzano. Per i soccorritori giunti sul posto le sue condizioni sono apparse subito critiche e il giovane è deceduto poco dopo

Una vittima sulla strada in Alto Adige. Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte dopo un incidente con la sua moto. La tragedia si è consumata sulla strada che da San Genesio conduce a Valas, frazione nella provincia di Bolzano. La vittima, residente in paese, avrebbe perso il controllo della moto nell'affrontare una curva e sarebbe così finita fuori strada. L'impatto è stato violentissimo: le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori giunti sul posto che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente.