Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente stradale in Alto Adige, va fuori strada con la moto: morto 17enne a Valas

Cronaca

La vittima avrebbe perso il controllo della moto in curva finendo fuori strada. L’impatto è accaduto sulla strada che da San Genesio conduce a Valas, frazione nella provincia di Bolzano. Per i soccorritori giunti sul posto le sue condizioni sono apparse subito critiche e il giovane è deceduto poco dopo

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una vittima sulla strada in Alto Adige. Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte dopo un incidente con la sua moto. La tragedia si è consumata sulla strada che da San Genesio conduce a Valas, frazione nella provincia di Bolzano. La vittima, residente in paese, avrebbe perso il controllo della moto nell'affrontare una curva e sarebbe così finita fuori strada. L'impatto è stato violentissimo: le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori giunti sul posto che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente.

Cronaca: Ultime notizie

Protesta tir contro il caro carburanti al Sud, continuano i presidi

Cronaca

Non si fermano le proteste del settore dell’autotrasporto contro il caro gasolio, che stanno...

Fuori strada con la moto in Alto Adige, morto 17enne a Valas

Cronaca

La vittima avrebbe perso il controllo della moto in curva finendo fuori strada. L’impatto è...

Addio a Servio Erede, l'avvocato dei grandi affari

Cronaca

Il  decano del diritto commerciale italiano è morto a Genova, dove era ricoverato dopo...

Non rientra da passeggiata nel Vicentino, donna 65enne trovata morta

Cronaca

La vittima, originaria di Mirano, si trovava nella propria casa di villeggiatura in località...

Donna muore in frontale in auto, conducenti si conoscevano: si indaga

Cronaca

Una donna di 69 anni ha perso la vita a Cassano Magnago, dopo lo scontro frontale con un'auto...

Cronaca: i più letti