Il caso minicar, il non saper più pensare che porta a tanta violenza

Non sapendo più pensare, siamo sempre più violenti. Ma qui non si parla più di psicologia: il fenomeno è ormai latitudinale, sociologico e non è affatto generazionale. “Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità aiuta a leggere il mondo che ci circonda