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Cronaca

Il caso minicar, il non saper più pensare che porta a tanta violenza

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta

Non sapendo più pensare, siamo sempre più violenti. Ma qui non si parla più di psicologia: il fenomeno è ormai latitudinale, sociologico e non è affatto generazionale. “Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità aiuta a leggere il mondo che ci circonda

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