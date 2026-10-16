Udine, sequestro 60mila euro in contanti su Rolls Royce dalla Romania

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Udine, sequestrati 60 mila euro in contanti su una Rolls Royce proveniente dalla Romania

Cronaca

In un vano all’interno dell’auto sono state trovate numerose mazzette per un valore di 100mila euro, in banconote da 100 e 50 euro, risultate non dichiarate. Gli agenti, dopo averne accertato l'indebito ingresso nel territorio dello Stato in violazione degli obblighi dichiarativi in materia valutaria, hanno provveduto al sequestro

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Durante un normale controllo alla frontiera, i finanzieri del Comando provinciale di Udine hanno fermato una Rolls Royce proveniente dalla Romania con a bordo due persone. In un vano all’interno dell’auto sono state trovate numerose mazzette per un valore di 100mila euro, in banconote da 100 e 50 euro, risultate non dichiarate. Gli agenti ne hanno quindi accertato l'indebito ingresso nel territorio dello Stato in violazione degli obblighi dichiarativi in materia valutaria.

La normativa

Rispondendo alle domande dei finanzieri, i due romeni hanno spiegato che il contante era di un loro connazionale e destinato all’acquisto di opere d’arte, non esibendo tuttavia nessuna documentazione.
La normativa prevede che chiunque entra o esca dal territorio nazionale con almeno 10.000 euro è tenuto a dichiarare la somma all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli: preventivamente con trasmissione telematica o, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine. In caso di violazione, è previsto il sequestro amministrativo di una parte della valuta illecitamente detenuta, secondo una percentuale che varia in base all’ammontare dell’eccedenza della soglia stabilita. In base alla normativa le Fiamme gialle hanno provveduto al sequestro di 63.000 euro.

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